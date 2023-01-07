Загарбники розглядають можливість підриву дамби Сватівського водосховища, - Центр нацспротиву
До тимчасово окупованого Сватова прибув інженерно-саперний підрозділ РФ, він вивчає можливість підриву дамби Сватівського водосховища
Про це 7 січня поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що окупанти планують підірвати дамбу Сватівського водосховища та звинуватити в цьому Україну. До тимчасово захопленого населеного пункту прибув російський інженерно-саперний підрозділ, аби вивчити таку можливість.
"Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення", - заявили в ЦНС
- Нагадаємо, нардеп Микола Княжицький попереджав 5 січня, що росіяни можуть вчиняти провокації через те, що УПЦ (МП) більше не володіє всіма храмами Києво-Печерської Лаври.
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