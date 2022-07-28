Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - наголосив очільник Луганської ОВА.

На Луганщині росіяни все частіше відправляють у атаку штурмові групи та застосовують авіацію. Тільки з повітря 27 липня вони завдали чотирьох ракетних ударів. Дві ракети влучили в цілі. Крім того обкпанти продож доби чотири рази обстріляли Луганщину з мінометів. Українські військові відбили шість із семи ворожих атак. У чотирьох із них загарбники використали танки для посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже всюди окупанти мусили відійти із втратами, зокрема на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

27 липня Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ зупинили ворожі штурми на 6 ділянках фронту.

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