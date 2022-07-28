Загарбники тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини, гатили ракетами й із танків, - Луганська ОВА
Росіяни 27 липня обстріляли Луганщину ракетами, із танків і мінометів, щоб прорватися до великих міст Донеччини
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці", - наголосив очільник Луганської ОВА.
На Луганщині росіяни все частіше відправляють у атаку штурмові групи та застосовують авіацію. Тільки з повітря 27 липня вони завдали чотирьох ракетних ударів. Дві ракети влучили в цілі. Крім того обкпанти продож доби чотири рази обстріляли Луганщину з мінометів. Українські військові відбили шість із семи ворожих атак. У чотирьох із них загарбники використали танки для посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже всюди окупанти мусили відійти із втратами, зокрема на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.
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