Загибель операторки Гатчінс: помічник режисера "Іржі" визнав провину і отримав покарання
Окружний суд Санта-Фе затвердив угоду про визнання провини та виніс перший вирок за вбивство операторки Галини Гатчінс у 2021 році під час зйомок вестерну "Іржа" в Нью-Мексико
Про це повідомило видання The Guardian.
Дейв Голлс, перший помічник режисера фільму "Іржа", заявив, що не оскаржуватиме обвинувачення прокуратури за його роль у смерті Гатчінс.
Зазначається, що засідання пройшло дистанційно напередодні, суддя Мері Марлоу Соммер засудила Голлса, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду, штрафу в розмірі $500, 24 годин громадських робіт та курсів з безпеки вогнепальної зброї.
- На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.
- Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
- Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс, померлої від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа"
- У вересні прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних".
- 10 лютого 2023 року батьки та сестра української операторки Галини Гатчінс, застреленої під час зйомок фільму "Іржа" у 2021 році, подали до суду на актора Алека Болдвіна та продюсерську компанію.
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