Про це повідомило видання The Guardian.

Дейв Голлс, перший помічник режисера фільму "Іржа", заявив, що не оскаржуватиме обвинувачення прокуратури за його роль у смерті Гатчінс.

Зазначається, що засідання пройшло дистанційно напередодні, суддя Мері Марлоу Соммер засудила Голлса, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду, штрафу в розмірі $500, 24 годин громадських робіт та курсів з безпеки вогнепальної зброї.