Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Загибель операторки Гатчінс: помічник режисера "Іржі" визнав провину і отримав покарання

Загибель операторки Гатчінс: помічник режисера "Іржі" визнав провину і отримав покарання

1 квітня, 2023 субота
07:45
Кримінал Галина Гатчінс

Окружний суд Санта-Фе затвердив угоду про визнання провини та виніс перший вирок за вбивство операторки Галини Гатчінс у 2021 році під час зйомок вестерну "Іржа" в Нью-Мексико

Про це повідомило видання The Guardian.

Дейв Голлс, перший помічник режисера фільму "Іржа", заявив, що не оскаржуватиме обвинувачення прокуратури за його роль у смерті Гатчінс.

Зазначається, що засідання пройшло дистанційно напередодні, суддя Мері Марлоу Соммер засудила Голлса, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду, штрафу в розмірі $500, 24 годин громадських робіт та курсів з безпеки вогнепальної зброї.

  • На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.
  • Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
  • Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс, померлої від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа"
  • У вересні прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних".
  • 10 лютого 2023 року батьки та сестра української операторки Галини Гатчінс, застреленої під час зйомок фільму "Іржа" у 2021 році, подали до суду на актора Алека Болдвіна та продюсерську компанію.
Світ
Культура
Читайте також:
Білий Дім
31 березня, 2023 п'ятниця
У Білому домі висловилися про майбутнє головування Росії в Радбезі ООН
Жозеп Боррель
31 березня, 2023 п'ятниця
Боррель про війну в Україні: ЄС готовий порушити табу
Олександр Лукашенко
31 березня, 2023 п'ятниця
Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні. У Кремлі та в ОПУ відреагували
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 квітня
08:04
OPINION
Борислав Береза
Ситуція довкола Лаври йде за сценарієм ФСБ
07:01
Джон Вік 4
Мінкульт засудив рішення Lionsgate випустити в прокат у РФ стрічку "Джон Вік 4"
06:50
авіація ЗСУ
ЗСУ за минулу добу завдали 10 ударів по районах зосередження ворога, - Генштаб
06:30
російські військові окупанти
Через малі темпи паспортизації на ТОТ окупанти не можуть підготуватися до "референдумів", - ЦНС
05:59
Папа Франциск
Папу Франциска планують виписати з лікарні до Вербної неділі
05:33
Генерал Марк Міллі
"Дуже складне військове завдання": Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України цьогоріч
05:06
ракетні системи США
Країни "Бухарестської дев'ятки" закликали збільшити військову присутність США в регіоні
04:38
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Сі Цзіньпін відмовився приєднатися до геополітичного конфлікту РФ з Заходом, - ISW
04:10
МВФ
Перший транш від МВФ становитиме $2,7 млрд: він надійде найближчим часом, - Мінфін
03:42
росія ядерна зброя
ЄС закликає Білорусь не розміщувати на своїй території ядерної зброї РФ
03:14
Володимир Путін
"Держава-цивілізація" та "центр світового розвитку": Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ
02:46
ракета ATACMS
США поки не надаватимуть Україні ATACMS: є інші варіанти далекобійної зброї, - генерал Міллі
02:18
Литва Латвія Естонія
Лідери країн Балтії підтримують створення міжнародного спецтрибуналу для РФ
01:50
Сокіл став чемпіоном України з хокею у 2023 році
Київський "Сокіл" вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею
01:22
Косово - Сербія
У Гаазі почали судити екслідера Косова Хашима Тачі за звинуваченням у воєнних злочинах
00:54
Міністерство оборони
Міноборони повідомило результати конкурсу до антикорупційної ради: список
00:26
граната
У Львові вибухнула граната: одна людина загинула, одна – постраждала, - депутат міськради
00:06
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Найближчим часом зруйнується міф про непереможність осі Росія - Китай - Білорусь, - військовий експерт Світан
2023, п'ятниця
31 березня
23:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів"
23:29
Ексклюзив
комплекс "Іскандер"
Підготовка до розміщення в Білорусі ядерної зброї триває останні два з половиною роки, - незалежний військовий оглядач Алєсін
23:23
Ексклюзив
Ліки
Ситуація щодо ліків створить додаткове психологічне напруження для людей, - президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів
23:10
зброя зі стрічкою-прапором
Радари, боєприпаси й протитанкові ракети: США оголосять про пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, - Reuters
22:54
Росіяни двічі атакували Нікопольщину з артилерії та БПЛА, пошкоджено будинок
22:48
Аналітика
Сергій Згурець
500 тисяч втрат викличуть резонанс у РФ, один наступ ЗСУ не дорівнюватиме перемозі: військові підсумки тижня
22:47
TikTok
Працівникам НАТО заборонили користуватися TikTok, - CNN
22:43
Хто розшматує Росію, як торгувати таблом і де смажене в Галичині – 5 книг про фахівців своєї справи
22:38
на фото: гуманітарна допомога
ЄС запровадив винятки у санкціях для випадків надання гуманітарної допомоги
22:06
Оновлено
Авдіївка
РФ обстріляла Авдіївку з артилерії: вбила двох людей, у тому числі немовля
21:57
Туреччина
Туреччина викликала посла Данії через спалення Корану в Копенгагені на акції протесту
21:57
МВФ
МВФ затвердив фінансування України на $15,6 млрд
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
РФ може розмістити стратегічну ядерну зброю в Білорусі, прем'єр Іспанії закликає Пекін обговорити з Зеленським мирний план, росіян пустять на Вімблдон. Світові ЗМІ про Україну 31 березня
21:18
Олександр Якименко
Викрадення і катування цивільних: ексголову СБУ часів Януковича судитимуть за воєнні злочини на Херсонщині
21:07
Херсон
На Херсонщині унаслідок російського обстрілу поранено двох людей, які пливли з дач на човні
21:02
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 401 дня війни: українська авіація скидає на ворога "розумні" бомби, а на Луганщині дезертирували пів сотні російських солдат
20:53
Авдіївка, авіаудар, ракетний удар
"Ворог обстрілює місто з артилерії та авіації": генерал Тарнавський назвав задачі ЗСУ в Авдіївці
20:28
Кислиця
Путіну знадобилося чотири дні, щоб порушити власну обіцянку Китаю, - Кислиця на Радбезі ООН
20:09
Оновлено
Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі
20:02
OPINION
Ігор Гулик
"Всяка іміє свій ум голова…"
19:41
AC/DC
Гурт AC/DC вперше вийде на сцену після семирічної перерви
19:31
Огляд
Києво-Печерська лавра
Страсті за київською Лаврою: як московський патріархат виїжджає зі святині і скільки це може тривати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV