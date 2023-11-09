Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати Частякову, повідомили про підозру

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що офіцер без відповідного дозволу набув 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2". Їх він приніс до свого кабінету і згодом шість з них упакував у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Ще дві гранати, які зберігалися у його шафі, вилучили правоохоронці.

"Ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Тож чоловікові повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

"Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій", - додали у ДБР.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловився з приводу трагедії.



"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав пан Залужний у своєму телеграм-каналі.

Було розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.

7 листопада розслідування інциденту доручили Державному бюро розслідувань. Згодом там заявили, що в кримінальному провадженні розглядають кілька версій загибелі Чистякова. Основна версія - нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами.