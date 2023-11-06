Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного

Про це Клименко повідомив у telegram.

"Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю: внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка", - написав Клименко.

Він додав, що спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце.

"Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу", - зазначив Клименко.

За його словами поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають слідчі дії.

Еспресо відстежує події навколо загибелі Геннадія Частякова у режимі реального часу.