Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на День народження
Про це Клименко повідомив у telegram.
"Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю: внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка", - написав Клименко.
Він додав, що спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце.
"Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу", - зазначив Клименко.
За його словами поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають слідчі дії.
Еспресо відстежує події навколо загибелі Геннадія Частякова у режимі реального часу.
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