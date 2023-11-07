Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Нацполіції України.

"Підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Загибель Геннадія Частякова

6 листопада о 17:15 у селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - соратник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Було розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.