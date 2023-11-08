У ДБР назвали основну версію загибелі помічника Залужного

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону.

"За версією слідства, трапився нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – повідомила вона.

Крім того, в кримінальному провадженні також розглядають інші можливі версії:

убивство на замовлення спецслужб РФ, завуальоване під нещасний випадок або неумисне вбивство;

убивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Наразі розслідування триває.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний висловився з приводу трагедії.



"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав пан Залужний у своєму телеграм-каналі.

Було розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини, а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що причиною загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова став вибух гранати, яку йому подарували на день народження.

7 листопада розслідування інциденту доручили ДБР.