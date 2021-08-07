Загибель Шишова: Грозєв заявив, що серед білоруських емігрантів у Києві є агенти ФСБ

Про це повідомляє Україна 24.

За його словами, до загибелі голови "Білоруський дім" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків, можуть бути причетними агенти ФСБ.

"Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них перебувають у Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях... Одні й ті самі люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - у той самий момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ", - сказав Грозєв.

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

3 серпня його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися

Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство

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