Загинули тисячі, - легендарний футболіст пояснив, чому не буде дивитись ЧС-2022
Колишній нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона заявив, що не дивитиметься матчі ЧС-2022
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами Кантони, він не дивитиметься ЧС-2022, бо при будівництві стадіонів загинуло дуже багато людей.
"Якщо чесно, майбутній чемпіонат світу мене не дуже турбує. Як на мене, це не зовсім справжній турнір. Усе вирішують гроші, а те, як вони поводилися з людьми, які будували стадіони, – це жахливо. Загинули тисячі. І попри це цей чемпіонат світу проведуть. Я не дивитимусь цей турнір", – сказав ексгравець збірної Франції Ерік Кантона.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
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