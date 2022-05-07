Загинув журналіст, лейтенант ЗСУ з Одещини Максим Мединський
Журналіст та лейтенант ЗСУ Максим Мединський, родом із Болграда Одеської області, загинув на фронті, захищаючи Україну у лавах збройних сил
Про це повідомляє Болградська міська рада та батько загиблого воїна у Facebook.
В інтерв’ю у середині лютого Мединський розповідав, що виріс у військовій сім’ї у Болграді. Його батько - військовий журналіст. Мати, вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець змалку мріяв бути десантником.
"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", - заявляв Мединський.
У Болградській міськраді зазначили, що Максим Мединський пішов на фронт у 2014 році, згодом повернувся до цивільного життя.
"Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звісно ж, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Потрібно буде розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, хвилюватися про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє. На жаль, можливість загострення - це не одномоментна ситуація, а та реальність, в якій ми живемо", - заявив він журналістам у лютому 2022 року.
Під час повномасштабного вторгнення Росії, Мединський повернувся на фронт і загинув в бою, захищаючи Україну від російських окупантів.
Щодо загибелі Максима Мединського висловилось також болградське видання "Махала", з яким Максим співпрацював, коли готувався до вступу на факультет журналістики Київського національного університету.
"Наше видання добре знало цього талановитого хлопця, він співпрацював з нами, коли готувався до вступу на факультет журналістики Київського національного університету, друкував свої статті і наближався до своєї мрії. Він став не тільки журналістом, а став воїном і справжнім патріотом України", - згадують у виданні "Махала".
- Нагадаємо, від окупаційних обстрілів загинув військовий і журналіст Олександр Махов. Він працював на каналах "Україна" та "Україна 24". Журналіст висвітлював події на передовій, а також служив у Збройних силах України. Також він був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.
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