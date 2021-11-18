Загорілась система для голосування: Рада припинила позачергове засідання

Відео інциденту опублікував депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram.



Так, за словами нардепа, система для голосування депутата Артема Нагаєвського почала диміти та плавитися.



Нардеп Єгор Чернєв загасив задимлення за допомогою вогнегасника.

