Загорілась система для голосування: Рада припинила позачергове засідання
Верховна Рада у четвер, 18 листопада, припинила позачергове засідання, тому що система для голосування депутата від партії "Слуга народу" Артема Нагаєвського загорілася та почала диміти
Відео інциденту опублікував депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram.
Так, за словами нардепа, система для голосування депутата Артема Нагаєвського почала диміти та плавитися.
Нардеп Єгор Чернєв загасив задимлення за допомогою вогнегасника.
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