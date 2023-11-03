Загроза для 30% експорту України до ЄС, - економіст Бондаренко про блокування кордону польськими перевізниками
Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко повідомив, що у випадку блокування кордону польськими перевізниками, понад 30% українського експорту до ЄС може бути заблоковано
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Основний кордон з Польщею проходить у Волинській та Львівській області. Відповідно у Львівській області знаходиться 8 прикордонних пунктів пропуску. У Волинській області лише два таких пункти пропуску. Тому зараз і ведуться розмови про нові пункти пропуску на кордоні", - пояснив Бондаренко.
Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм наголосив, що 30% українського експорту до ЄС знаходиться під загрозою.
"Якщо ми говоримо про всі прикордонні пункти пропуску з Польщею, то мова йде про 3 із них, які польські перевізники планують блокувати. Відповідно 7 будуть працювати й далі. Проте польські перевізники обрали найбільші з них. Сьогодні понад 60% експорту України до ЄС проходить через Польщу. Тому, якщо польські перевізники перекриють ці пункти пропуску, то майже 30% українського експорту до ЄС буде заблоковано на тривалий час", - додав він.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. У ДПСУ вже також прокоментували ймовірне блокування кордону.
Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.
Початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні перенесли з 3 на 6 листопада
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