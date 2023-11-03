Загроза для 30% експорту України до ЄС, - економіст Бондаренко про блокування кордону польськими перевізниками

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Основний кордон з Польщею проходить у Волинській та Львівській області. Відповідно у Львівській області знаходиться 8 прикордонних пунктів пропуску. У Волинській області лише два таких пункти пропуску. Тому зараз і ведуться розмови про нові пункти пропуску на кордоні", - пояснив Бондаренко.

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм наголосив, що 30% українського експорту до ЄС знаходиться під загрозою.

"Якщо ми говоримо про всі прикордонні пункти пропуску з Польщею, то мова йде про 3 із них, які польські перевізники планують блокувати. Відповідно 7 будуть працювати й далі. Проте польські перевізники обрали найбільші з них. Сьогодні понад 60% експорту України до ЄС проходить через Польщу. Тому, якщо польські перевізники перекриють ці пункти пропуску, то майже 30% українського експорту до ЄС буде заблоковано на тривалий час", - додав він.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. У ДПСУ вже також прокоментували ймовірне блокування кордону.

Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

Початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні перенесли з 3 на 6 листопада