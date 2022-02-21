Загроза нового вторгнення РФ: Нацполіція працюватиме у посиленому режимі до 26 лютого
Очільник Національної поліції Ігор Клименко заявив, що посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні", - наголосив очільник Нацполіції.
За його словами, на минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.
"Також близько 2 тис. поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - наголосив він.
Клименко повідомив, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.
- Нагадаємо, 14 лютого поліція України перейшла на посилений режим роботи через загрозу з боку РФ.
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