"Загроза вторгнення потребує максимального єднання": Ахметов закликав "зробити все для посилення країни" і заявив про сплату 1 млрд грн податків наперед

Про це Ахметов сказав у коментарі виданню Інтерфакс-Україна.



"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни", - сказав Ахметов.



Бізнесмен висловив думку, що Україні наразі "як ніколи потрібна стабільність державних фінансів" і що бізнес має допомогти державі. За словами Ахметова, його компанія СКМ наперед сплатить податки на суму 1 млрд грн.



"Хочу наголосити - хоч якими страшними сценаріями нас лякали б, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, в Маріуполі", - сказав Ахметов.



Також бізнесмен заявив, що його благодійний фонд у разі потреби допомагатиме з евакуацією та медикаментами.



"Найголовніша наша цінність - це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі потреби вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде необхідно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть спрямовані - вирішить мій благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, раніше Ахметов заявив, що Донецьк може бути щасливим лише в єдиній Україні та анонсував будівництво в Маріуполі заводу вартістю $1 млрд.