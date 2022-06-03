"Загроза ядерній безпеці світу": Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів
Міністерство закордонних справ України повідомило, що обстріли РФ в районі АЕС становлять загрозу ядерній безпеці світу та закликало ООН і МАГАТЕ допомогти звільнити Запорізьку АЕС
Про це повідомили на сайті МЗС.
"Дії російських ядерних терористів на ЗАЕС та в тимчасово окупованому м.Енергодар, постійні ракетні обстріли території України з боку РФ, зокрема й у напрямку цієї та інших атомних електростанцій, становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. РФ повинна неухильно дотримуватись законів і звичаїв війни, в тому числі і щодо ядерних об’єктів", - йдеться у повідомленні.
У МЗС звернулись до директора МАГАТЕ та генсекретаря ООН з проханням допомогти звільнити Запорізьку АЕС.
"Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша подвоїти зусилля з метою віднайдення шляхів якомога швидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН. Розраховуємо на активну позицію держав-партнерів з цього приводу у рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ", - заявили у МЗС.
У Міністерстві вимагають від Росії виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ. Згідно з нею РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними установками.
- 23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.
- У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- 31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.
- 2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.
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