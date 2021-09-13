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Закарпаття із наступного тижня перейде в "жовту" зону карантину
Закарпатська область перейде до "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки з наступного тижня
Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
"Ситуація з захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до "жовтого" рівня небезпеки", - повідомив він.
Полосков зауважив, що після переходу на "жовтий" рівень:
- продовжать роботу освітні заклади, у яких більше ніж 80% персоналу вакциновано однією або ж двома дозами вакцини;
- заклади освіти, які не мають більше ніж 80% вакцинованого персоналу - будуть закриті на карантин;
- діти, учні й студенти закритих навчальних закладів будуть змушені перебувати вдома.
- Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.
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