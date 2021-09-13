Закарпаття із наступного тижня перейде в "жовту" зону карантину

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.



"Ситуація з захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до "жовтого" рівня небезпеки", - повідомив він.

Полосков зауважив, що після переходу на "жовтий" рівень:

продовжать роботу освітні заклади, у яких більше ніж 80% персоналу вакциновано однією або ж двома дозами вакцини; заклади освіти, які не мають більше ніж 80% вакцинованого персоналу - будуть закриті на карантин; діти, учні й студенти закритих навчальних закладів будуть змушені перебувати вдома.

Уряд змінив карантинні обмеження в Україні. Вакцинованих громадян очікує значна кількість привілеїв.

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