Захід через певні послаблення може дійти до діалогу з Росією, - Клімкін

Про це колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми "Суботній політклуб" на Еспресо.

"Я не бачу поступок, але я бачу початок складної торгівлі, складної розмови Заходу з Росією. Поки що це не поступки, але пошук балансу по тим позиціям, які є максимально чутливими і критичними. Мене турбує, що від цього може бути рух в сторону намагання з Росією подивитися на певну майбутню реальність", - вважає він.

Ексміністр прокоментував ситуацію з передачею Канадою Німеччині турбіни для газпроводу "Північний потік".

"Що стосується турбіни, ми розуміємо, що Німеччина поки що не виживає без російського газу і там розкручується історія про те, що буде холодно взимку, що це все заважає, давайте кудись рухатися. Мене дуже турбує - це налаштування в Німеччині і шалена кампанія, яка там розгорнута. Я не бачу серйозних поступок, але бачу початок розмови з Росією і дуже важливо не допустити, щоб вона пішла в неправильну сторону", - сказав Клімкін.

Він вважає, що наближається критичний момент, у якому може початись обговорення, які санкції з Росії можуть зняти, і це небезпечно, якщо воно почнеться.