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Головна Війна з Росією "Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій

"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій

24 грудня, 2023 неділя
16:36
Війна з Росією НАТО Росія

Військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій вважає, що частина політичних еліт Заходу проти заморожування війни в Україні, оскільки їм потрібен час для підготовки власних збройних сил до бойових дій

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Є дуже важливий момент щодо заяв про заморожування війни. Я не можу виключати, що сьогодні на Заході не існує сил, які проти заморожування війни з Росією. Оскільки тут все просто - вони до кінця не готові до війни з Росією. Тобто для них, у першу чергу, потрібен час для того, щоб підготуватись до війни з Росією. Також їм потрібен час, щоб задовольнити наші потреби. Відкритим питанням залишається лише те, на кого першим будуть працювати", - пояснив Козій

Експерт наголосив, що на Заході є окремі політики, які все ще вважають, що з Росією можна домовитись

"Така ситуація, я думаю, спостерігається не тільки в Німеччині, а й в інших країнах Заходу. Тому говорити про те, що Заході зробили висновки щодо заяв Путіна, дуже важко. Оскільки до цього часу на Заході все ще є багато політиків, які думають, що з Росією можна домовитись", - додав він.

  • 23 грудня стало відомо, що восени Путін повідомляв, що він задоволений захопленою Росією територією України та готовий до переговорів про перемир'я.
  • В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували матеріал The New York Times про те, що Путін нібито з вересня надсилає сигнали через посередників про готовність до припинення вогню, яке "заморожує" російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій. Там вважають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.
Україна
Росія
Німеччина
російська армія
Захід
окуповані території
окупанти
НАТО
США
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