"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій

Таку думку він висловив у етері Еспресо



"Є дуже важливий момент щодо заяв про заморожування війни. Я не можу виключати, що сьогодні на Заході не існує сил, які проти заморожування війни з Росією. Оскільки тут все просто - вони до кінця не готові до війни з Росією. Тобто для них, у першу чергу, потрібен час для того, щоб підготуватись до війни з Росією. Також їм потрібен час, щоб задовольнити наші потреби. Відкритим питанням залишається лише те, на кого першим будуть працювати", - пояснив Козій



Експерт наголосив, що на Заході є окремі політики, які все ще вважають, що з Росією можна домовитись



"Така ситуація, я думаю, спостерігається не тільки в Німеччині, а й в інших країнах Заходу. Тому говорити про те, що Заході зробили висновки щодо заяв Путіна, дуже важко. Оскільки до цього часу на Заході все ще є багато політиків, які думають, що з Росією можна домовитись", - додав він.

23 грудня стало відомо, що восени Путін повідомляв, що він задоволений захопленою Росією територією України та готовий до переговорів про перемир'я.

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували матеріал The New York Times про те, що Путін нібито з вересня надсилає сигнали через посередників про готовність до припинення вогню, яке "заморожує" російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій. Там вважають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.