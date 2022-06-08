Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Західні партнери повинні більше різко відреагувати, зокрема не лише економічно, а й фізично бути готовими стримувати таку війну в центрі Європи. Це йдеться про те, що вже третя країна під'єднується зі своїми збройними силами. Чого ще чекати, кого ще чекати? Поки ще Казахстан під’єднається, поки Вірменія залишками військ, які залишились після конфлікту пов’язаного з Нагірним Карабахом, почне атакувати Україну, чи скільки ще країн треба прислати в Україну, щоб увесь світ зрозумів, що це не просто війна, яку Путін розв’язав проти України, це загроза для всього демократичного світу", - наголосив Лапін.



Офіцер додав, що, на його думку, вся білоруська армія не піде воювати в Україну, проте навіть маленька її частинка вже послабить нашу обороноздатність, адже це змусить ЗСУ вести бойові дії на абсолютно різних напрямках країни.



"70 тис. білоруська війська не полізе на Україну, але якась частина може піти це розв’яже для нас велику проблему, зокрема в розфокусуванні сил та техніки", - сказав він.

Голова комітету російської Державної думи з оборони Андрій Картаполов не виключає, що на окуповані території Донецької та Луганської областей можуть ввести "миротворців" з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)



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