Голова оборонного комітету російської Думи заговорив про введення військ ОДКБ в Україну
Голова комітету російської Державної думи з оборони Андрій Картаполов не виключає, що на окуповані території Донецької та Луганської областей можуть ввести "миротворців" з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Про це повідомляє російське видання "Московский комсомолец".Генерал Картаполов заявив, що країни НАТО хочуть "залізти туди" під приводом миротворчої діяльності" і зазначив, що країни ОДКБ можуть підготувати відповідь "на такі вкиди".
ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Наразі члени ОДКБ відмовлялися відправляти війська в Україну для допомоги союзникам-росіянам.
- Нагадаємо, 3 травня заступник міністра оборони Казахстану заявив, що Казахстан не планує відправляти війська до України.
- The New York Times писав, що травневий саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна.
- Білоруський політолог Павло Юсов вважає, що після успішного контрнаступу ЗСУ ОДКБ почне розпадатись.
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