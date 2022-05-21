Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Справа в тому, що ніхто з країн ОДКБ не хоче записуватись в клуб вбивць та катів. Оскільки, той же президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якщо спостерігати за його реакцією на останню засіданні ОДКБ, розуміє, що Путін не тільки себе поховає, а й всіх, хто полізе йому допомагати. Тому, я думаю, що засідання лідерів країн ОДКБ було важливе для Путіна не як демонстрація своєї могутності та сили, а як показник того, що з цього корабля щурі не тікають", - пояснив Юсов.

Юсов зауважив, що чим успішним буде контрнаступ ЗСУ, тим швидше країни почнуть покидати ОДКБ.

"Вже зрозуміло, що чим успішнішим буде контрнаступ ЗСУ, тим швидше члени ОДКБ почнуть покидати цю організацію. В першу чергу це стосується Казахстану. На мою думку, Казахстан є першою країною, яка швидко покине ОДКБ. Казахстан вийде не тільки з ОДКБ, а з усіх союзів з Росією. Адже, саме Казахстан найменш вразливий до зовнішніх загроз. Тому, простору для маневру в Казахстану набагато більше, ніж в інших країн-членів ОДКБ", - додав Юсов.

Після зустрічі 16 травня глав держав - учасниць Організації Договору про колективну безпеку стало зрозуміло, що серед найближчих союзників Росію підтримує лише Лукашенко.

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