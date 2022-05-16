Про це пише The New York Times.

"У позолоченій залі кремля пан Путін провів саміт Організації Договору про колективну безпеку, яка є відповіддю Росії НАТО... ОДКБ відзначала 30-річчя свого заснування. Але те, що мало бути святковою зустріччю, швидко перетворилося на демонстрацію ізоляції пана Путіна навіть серед сусідів Росії", - констатує американське видання.

Газета зауважує, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підтримав війну Путіна в Україні, але не відправив туди війська, розкритикував інших членів альянсу за недостатню підтримку Росії та Білорусі перед обличчям санкцій Заходу.

"Погляньте, як монолітно голосує і діє Європейський Союз, – сказав Лукашенко, - Якщо ми розлучимось, нас просто розчавять і розірвуть".

Натомість лідери чотирьох інших членів ОДКБ — Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану — навіть не згадали Україну у своїх виступах на саміті ОДКБ.

"Вторгнення в Україну поставило ці країни в скрутне становище, - робить висновок The New York Times. - Усі вони мають тісні економічні та військові зв’язки з Росією, але вторгнення пана Путіна до суверенного сусіда створює прецедент для країн, які прагнуть диверсифікувати свою зовнішню політику за межами Москви".

Натомість російський диктатор Володимир Путін на саміті ОДКБ заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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