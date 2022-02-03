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Захід має прив'язувати пакети санкцій до кожного завдання для РФ з припинення війни проти України, - політолог Цибулько

3 лютого, 2022 четвер
16:32
війна з Росією Володимир Цибулько

Політолог Володимир Цибулько вважає, що запровадження превентивних санкцій проти Росії мають бути прив'язані до чітких пунктів з деескалації та часу їх виконання

Про це він сказав у ефірі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Опозиції (в США, - ред) справді дуже важливо зараз стимулювати Байдена не лишати Україну саму і вони мають свої козирі, адже таки при Трампі почались перші поставки "Джавелінів" в Україну замість ковдр і шпиталів, але з іншого боку - домінатна позиція в політикумі США була в тому, щоб уникати превентивних санкцій, але тоді вони приймають правила гри російські", - сказав політолог.

Він зауважив, що росіяни далі знущаються з кримськотатарського народу, вони пограбували Донбас.

"Об'єднаний світ не хоче нарощувати санкції, щоб не спровокувати більшу агресію, але, чекайте, агресія ще є. Треба оголосити, наприклад, алгоритм введення превентивних санкцій з часовим лагом в 2 роки. От щокварталу, ставиться перше завдання - відведення військ від українського кордону, невідведені - приймається пакет санкцій. Далі - через півроку мають бути звільнені окуповані території Донбасу, незвільнені - ще пакет. Росіяни повинні знати, що якщо вони за три місяці не зроблять певних кроків на них звалюється перший шлакоблок, через півроку - другий, через 9 місяців - ще один. Вони повинні чітко розуміти, що через два роки з їхньої економіки буде просто прах, її не буде, вона буде вбита намертво", - підсумував Цибулько.

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санкції
США
Володимир Цибулько
Коментар з Анжелікою Сизоненко
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