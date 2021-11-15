Захід попередив Україну про ймовірну ескалацію Росією військової агресії, - FT
Спецслужби країн Заходу повідомили Україні про "високу ймовірність" ескалації Росією найближчої зими збройного конфлікту, що триває з 2014 року
Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, передає "Радіо Свобода".
При цьому українська чиновниця зазначила, що прогнози західних спецслужб ґрунтуються не тільки на інформації про понад 90 тис. російських військових біля кордону з Україною, але й на інші дані, імовірно, секретні.
Financial Times зазначає, що країни Заходу не мають повної інформації щодо намірів РФ, а інтерпретацію зібраних розвідкою даних необхідно обговорювати.
За даними видання, ситуацію на українсько-російському кордоні вважають небезпечнішою за весняну ескалацію, коли Росія зосередила поблизу України велику кількість своїх військ.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- 15 листопада Держаний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
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