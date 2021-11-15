Захід попередив Україну про ймовірну ескалацію Росією військової агресії, - FT

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, передає "Радіо Свобода".



При цьому українська чиновниця зазначила, що прогнози західних спецслужб ґрунтуються не тільки на інформації про понад 90 тис. російських військових біля кордону з Україною, але й на інші дані, імовірно, секретні.



Financial Times зазначає, що країни Заходу не мають повної інформації щодо намірів РФ, а інтерпретацію зібраних розвідкою даних необхідно обговорювати.



За даними видання, ситуацію на українсько-російському кордоні вважають небезпечнішою за весняну ескалацію, коли Росія зосередила поблизу України велику кількість своїх військ.

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