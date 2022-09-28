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Захід повинен розглядати питання розміщення військ на території України - Арсеній Яценюк

28 вересня, 2022 середа
15:10
війна з Росією Арсеній Яценюк

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк назвав незаконні російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України "фальшивим та бутафорним інструментом легалізації захоплення території"

Про це Яценюк сказав інтерв'ю радіо ВВС, повідомляє сайт Київського Безпекового Форуму.

"Це навіть не голосування, це інсценований, фальшивий та бутафорний інструмент Росії для легалізації захоплення території, яке вчинила РФ", - наголосив Арсеній Яценюк.

За словами Яценюка, РФ намагається анексувати території України, щоби поширити на них дію своєї ядерної доктрини.

"Це та ж сама схема, за якою Росія діяла в Криму у 2014 році. Усі ці так звані "референдуми" чи "голосування" - це нуль і нікчемність. Це такий самий наратив та механізм, який Путін використовував у 2014 році, і він хоче вчинити так само з іншими частинами України. Поглинути суверенну територію України та покрити її ядерною зброєю Росії", - сказав Яценюк. 

Політик наголосив, що зараз необхідні превентивні дії та дуже потужна відповідь міжнародної спільноти.

"Відповідь міжнародної спільноти 2014 року була досить слабкою. Зараз ця відповідь зовсім інша. Якщо Росія анексує ще одну частину нашої території, її необхідно виключити із Ради Безпеки ООН або принаймні - заблокувати право голосу Росії в ООН та інших міжнародних органах. Ми повинні трансформувати світовий порядок. Тому що тоді це вже світовий безлад. Коли постійний член Ради Безпеки ООН незаконно анексує Крим, погрожує всьому світу ядерною зброєю, а ми просто сидимо і заявляємо, що не можемо нічого вдіяти. Це абсурд. Так не може бути", - сказав Яценюк.

Голова Київського Безпекового Форуму додав, що Україні слід надати більше озброєння.

"Єдине рішення, яке зараз є - надати Україні більше озброєння і вказати Росії дуже чітко, що Захід не відвернеться від України. Ви тільки що згадували Китай, який дійсно підтримує Росію. Але вважаю, що така підтримка не в інтересах Китаю - підтримувати путінські божевільні ідеї для підриву світу", - наголосив Яценюк.

Арсеній Яценюк також зазначив, що Захід має розглядати питання розміщення військ на території України.

"Може так статись, що Україна попросить про війська на її території. Це може статися", - припустив Яценюк.

  • Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
  • ISW вважає, що одразу після "референдумів" може відбутися спроба анексії окупованої території України.
  • Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових "референдумів", які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
  • Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Новини
Арсеній Яценюк
референдум
ядерна зброя
окуповані території
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