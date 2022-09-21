Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.

"Умови для передачі далекобійної зброї об'єктивно склались, тому що Росія ескалює конфлікт і це зрозуміло на Заході. Можна відповісти на кількісне збільшення військового конфлікту тільки високотехнологічною відповіддю. Не шляхом симетричної відповіді, а асиметричною - високотехнологічної зброї, в тому числі і далекобійної, як ATACMS", - зазначив він.

Осипенко вважає, що Захід піде на передачу Україні нової зброї.

"Захід не може програти цю битву. Інакше це буде безпековий хаос, який призведе до багатостороннього ядерного конфлікту. Щоб локалізувати це лихо у образі Кремля, нам нададуть високотехнологічну зброю. Такі умови уже є. Питання тільки в прийнятті політичного рішення про передачу літаків, дронів - зброї, яка може подолати навіть чисельнішу армію ХХ століття, якою є армія РФ", - підсумував дипломат.