Західні партнери надали Україні всі обіцяні системи ППО, але їх треба більше, - Ігнат

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми сьогодні отримали від Заходу фактично все ППО, що нам обіцяли, одне з найкращих ППО у світі. Але слово "усе" тут треба розділити – на номенклатуру отримання і на кількість. Безумовно, дві батареї Patriot – це дуже мало для України", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що Україна потребує більше таких систем як Patriot, які дозволяють збивати балістичні ракети, дозволяє збивати "кинджали", а також SAMP/T в достатній кількості. За його словами, один з найсучасніших комплексів на сьогодні - це IRIS-T. І він вже є в Україні, але в дуже обмеженій кількості.

"Так само системи NASAMS, які чудово себе показують сьогодні в боротьбі з повітряними цілями. Все говорить про кількість", – пояснив речник ПС.

Водночас Ігнат наголосив на необхідності відповідного озброєння для ще ефективнішого знищення зокрема ворожих "шахедів", які Росія запускає по Україні.

"Сьогодні нам потрібно зосередити увагу на не лише на цих комплексах, які я озвучив як для повітряних сил, так і для ППО Сухопутних військ, а саме Paladin, який непоганий, Великобританія буде поставляти в Україну. Це те, що потрібно для знищення саме "шахедів", бо їх стає більше, Росія налагодила виробництво на своїй території, і нам потрібно саме такі засоби, які можуть в автоматичному режимі, без втручання людини знищувати ці цілі зі стовідсотковим результатом", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, такі властивості вже показав німецький Gepard, який непогано знищує не тільки "шахеди", а й ракети. Ігнат наголосив, що саме таке раціональне використання озброєння, яке нам дає Захід, дозволить знищувати російські ударні БПЛА, заощаджуючи дорожчі ракети для більш пріоритетних цілей і для захисту нашої держави від російської авіації.