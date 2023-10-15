Україна отримала від деяких країн системи ППО у тимчасове користування взимку, - Ігнат

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Така практика у нас вже є. Деякі країни дали (системи ППО - ред.) у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власні пріоритети і державний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її одразу віддати", - сказав він.

Водночас Ігнат додав, що Україна "підсилюється" до зими, надходять нові комплекси, однак їх треба більше.

"Те, що Україна може отримати у користування на опалювальний період (ці системи - ред.) - це великий і позитивний знак", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Речник додав, що протиповітряна оборона має велике значення, особливо в опалювальний період. Йдеться не лише про самі установки, але й про боєкомплекти, ракети.

Водночас Ігнат відмовився називати конкретні держави, які надають Україні системи ППО в оренду.

"Давайте не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували", - додав речник.