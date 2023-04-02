Захищаючи Україну на фронті загинув французький доброволець
У МЗС Франції підтвердили, що минулого тижня на війні проти Росії загинув французький доброволець. Він захищав Україну в складі Інтернаціонального легіону
Про це пише BFM із посиланням на заяву МЗС Франції.
"Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку", - заявили дипломати.
Ім'я добровольця не розголошується, однак автори видання Le Monde ствердили, що чоловік на ім'я "Т." загинув в Україні минулого тижня.
- Воюючи на боці ЗСУ, під Бахмутом загинув ще один грузинський доброволець - Михайло Мазанашвілі, родом із Горійського муніципалітету.
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