Захищаючи Україну на фронті загинув французький доброволець

Про це пише BFM із посиланням на заяву МЗС Франції.

"Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку", - заявили дипломати.

Ім'я добровольця не розголошується, однак автори видання Le Monde ствердили, що чоловік на ім'я "Т." загинув в Україні минулого тижня.