Захищаючи Україну загинув 19-річний ватерполіст

Про це повідомляє Федерація водного поло України.

Всеволод Татьков з Харкова героїчно захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян.

24 лютого 2022 року, у 18 років, ватерполіст вступив до лав тероборони. Пройшовши навчання Всеволод Татьков вступив до спецпідрозділу Kraken.

19-річний Герой загинув у ніч з 4 на 5 липня на Бахмутському напрямку. Всеволод Татьков виконував спецзавдання - рятував побратимів.

Прощання відбудеться у п'ятницю, 7 липня, о 10:30 у Харкові. За адресою провулок Лаврентіївський, 14.

Федерація закликала допомогти рідним Всеволода Татькова. Реквізити за посиланням.