Захищаючи Україну загинув 19-річний ватерполіст
У війні проти російського агресора загинув 19-річний ватерполіст Всеволод Татьков
Про це повідомляє Федерація водного поло України.
Всеволод Татьков з Харкова героїчно захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян.
24 лютого 2022 року, у 18 років, ватерполіст вступив до лав тероборони. Пройшовши навчання Всеволод Татьков вступив до спецпідрозділу Kraken.
19-річний Герой загинув у ніч з 4 на 5 липня на Бахмутському напрямку. Всеволод Татьков виконував спецзавдання - рятував побратимів.
Прощання відбудеться у п'ятницю, 7 липня, о 10:30 у Харкові. За адресою провулок Лаврентіївський, 14.
Федерація закликала допомогти рідним Всеволода Татькова. Реквізити за посиланням.
- Всеволод Татьков був гравцем команди Харківської області, багаторазовим призером чемпіонату України з водного поло серед юніорів та юнаків.
- 2 червня стало відомо, що колишній футболіст польської "Венгжчанки" Микола Жидков загинув на фронті, захищаючи Україну від російських терористів.
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