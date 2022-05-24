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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Захисники Донбасу 23 травня відбили 16 атак ворога, знищили понад 20 одиниць техніки та близько 10 повітряних цілей

Захисники Донбасу 23 травня відбили 16 атак ворога, знищили понад 20 одиниць техніки та близько 10 повітряних цілей

24 травня, 2022 вiвторок
00:19
війна з Росією На фото військова техніка окупантів

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, результаті чого загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості

Про це повідомляє штаб Угрупування Об'єднаних сил ЗСУ.

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

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Донбас
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