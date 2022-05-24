Захисники Донбасу 23 травня відбили 16 атак ворога, знищили понад 20 одиниць техніки та близько 10 повітряних цілей
Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, результаті чого загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості
Про це повідомляє штаб Угрупування Об'єднаних сил ЗСУ.
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом.
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БпЛА типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
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