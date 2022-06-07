Про це повідомляє штаб угрупування Об'єднаних сил.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль, 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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