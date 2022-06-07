Захисники Донбасу відбили 10 атак ворога, знищили 7 одиниць техніки, 2 БПЛА та 2 склади боєприпасів
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів
Про це повідомляє штаб угрупування Об'єднаних сил.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль, 2 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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