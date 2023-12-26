Захисники потребують пікап: збір
Військові артилеристського розрахунку, що наразі боронять Київщину, а згодом поїдуть боронити нашу країну на інші напрямки, потребують пікап для виконання бойових завдань та швидкого і тихого пересування
Наразі нашим захисникам постійно потрібна високопрохідна техніка. Здебільшого це пікапи, адже їх можна легко переобладнати для використання у бойових діях. На жаль, на війні автомобілі часто перетворюються у купу заліза.
Тож, підтримуючи збір, ви робите свій внесок у перемогу і збереження життя найкращих.
Ціль - 250 000 грн
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