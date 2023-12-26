Захисники потребують пікап: збір

Наразі нашим захисникам постійно потрібна високопрохідна техніка. Здебільшого це пікапи, адже їх можна легко переобладнати для використання у бойових діях. На жаль, на війні автомобілі часто перетворюються у купу заліза.

Тож, підтримуючи збір, ви робите свій внесок у перемогу і збереження життя найкращих.

Ціль - 250 000 грн

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