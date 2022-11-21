Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захисники України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині

Захисники України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів на Донеччині

21 листопада, 2022 понедiлок
07:43
війна з Росією ЗСУ

За минулу добу, 20 листопада, українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на ранок 21 листопада.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива і Пречистівка Донецької області; Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Оріхів, Степове і Чарівне Запорізької області та місто Нікополь на Дніпропетровщині.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії веде повітряну розвідку безпілотниками. Вів вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

  • Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Мар’їнка
Красногорівка
Опитне
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
Нікополь
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Міхеїл Саакашвілі
20 листопада, 2022 неділя
Приїзд Саакашвілі до Грузії був спецоперацією РФ, - політолог Васадзе
карта досяжності української артилерії на південному фронті
19 листопада, 2022 субота
Війська РФ відкинуті на лівий берег Дніпра: для росіян це приниження, на кшталт виходу з Афганістану, - дипломат Брайза
Путін
19 листопада, 2022 субота
У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 листопада
07:34
Окупанти регулярно вночі обстрілюють Нікопольщину
Росіяни 6 разів за ніч обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, є поранений
07:30
ЗСУ
ЗСУ уразили райони зосередження ворога, пункти управління та колону російських військ
07:07
окупант
Окупанти грабують будинки цивільних в окупованій Любимівці на Херсонщині та примусово переселяють мешканців Луганщини, - Генштаб
06:36
Втрати РФ
Аналітики порахували, скільки військової техніки втратила Росія під час повномасштабної війни в Україні
06:03
Корейський KF-16D
Неподалік столиці Південної Кореї розбився винищувач
05:39
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У ЗСУ прокоментували домовленості про виробництво іранських дронів на території РФ та можливість передачі ракет 
05:19
світло
Відключення світла в Україні: 21 листопада по всіх регіонах діятимуть планові графіки
01:57
Касим-Жомарт Токаєв
Вибори президента Казахстану: за даними екзитполу, виграє Токаєв
00:52
Німеччина уряд
Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: що відомо
00:30
Крістін Ламбрехт
Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів
2022, неділя
20 листопада
23:46
Кирило Тимошенко
Росіяни обстріляли житловий будинок на Харківщині. Під завалами можуть бути люди
23:18
Іван Федоров, мер Мелітополя
Поблизу Мелітополя пролунали три вибухи біля залізничної станції, - мер
23:01
Аналітика
Сергій Згурець
Що більше британських антидронових систем отримаємо, то простіше буде боротися з російськими БПЛА. Колонка Сергія Згурця
22:46
Гроші
Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України
22:09
G7
Країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР
22:00
Відновлення енергосистеми України триває цілодобово, - Зеленський
21:49
Володимир Зеленський
Загалом на Сході вже майже 400 обстрілів із початку дня, - Зеленський
21:45
Коронавірус
Китай повідомив про першу смерть від COVID-19 за майже 6 місяців
21:21
ЄС Україна
Європейський Союз виділяє €14 млн на шкільні автобуси для України
21:10
Світло
Укренерго: 21 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення
20:45
школярі, діти
На Херсонщині окупанти вривалися до помешкань сімей з малолітніми дітьми
20:17
Розслідування вибуху в Пшеводуві не показало точно, звідки запустили ракету, - Моравецький
20:09
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
"Кожен пункт пропрацьований": Зеленський назвав українську формулу миру
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Вологі мрії "русскіх лібєралов"
19:59
ЧС-2022, Катар - Еквадор, Еннер Валенсія (в центрі)
Еквадор переміг Катар у стартовому матчі ЧС-2022
19:41
Маріуполь окупанти
ЗСУ відбили сім ворожих атак, окупанти намагаються наступати на трьох напрямках
19:25
Туреччина солдати
Туреччина вдарила по позиціях курдів на півночі Сирії: щонайменше 31 загиблий
19:24
окупанти
ЗСУ б'ють по окупантах: до лікарні Скадовська привезли 100 поранених
19:19
Інтерв’ю
путін та Байден, війна в Україні
Тепер республіканці критикуватимуть Байдена через недостатню допомогу Україні, а не так, як це робив Трамп, - Піонтковський
19:01
МіГ-31 К
Генштаб пояснив, чому так часто оголошуються тривоги по всій Україні
18:53
Китай, аеростати
Китай готується протистояти дронам-камікадзе повітряними кулями
18:47
Переговори можливі: Порошенко у Галіфаксі назвав, у кого найкраще виходить вести перемовини з агресором
18:32
Нікулін
В Україні ліквідували російського підполковника Нікуліна, - ЗМІ
18:24
«Укрпошта» випустила марку до 300-річчя від дня народження Сковороди
300-ліття Сковороди: у Мінкульті оприлюднили перелік заходів у різних регіонах країни
18:21
санкції проти РФ
Британія імпортувала з РФ нафту на понад £200 млн, офіційно не вважаючи її російською, - The Times
18:03
OPINION
Михайло Басараб
Українська Реконкіста
18:00
ЧС-2022, церемонія відкриття
У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу
17:54
Тетяна Бережна
За час війни 5 млн українців втратили роботу, 7 млн виїхали з країни, – Мінекономіки
17:27
Інтерв’ю
Метью Брайза
Росія може готувати наступні провокації в країнах НАТО, - дипломат Брайза
17:20
міністр оборони США Ллойд Остін
Повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь, - глава Пентагону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV