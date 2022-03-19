Захисники Запорізького напрямку знищили 60 окупантів, один вертоліт та декілька одиниць бронетехніки - ЗСУ
Українські захисники на Запорізькому напрямку продовжують впевнено перемагати окупантів
Сьогодні, 19 березня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про знищення вертольота КА-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату .
Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога.
- Нагадаємо, під Києвом зі "Стінгера" збили російський бойовий вертоліт К-52
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