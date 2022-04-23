Захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що військових, які захищають Маріуполь можна звільнити через обмін полоненими
Про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону, передає РБК-Україна.
"На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (делегація на переговорах), буде хтось з російського боку і тоді ми говоримо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість людей, полонених, і забираємо свої людей", - зазначив Подоляк.
Він додав, що захисники у Маріуполі не здадуть позиції і не складуть зброї.
"Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для РФ. Ми пропонуємо: давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю і ми їх заберемо і вивеземо на нашу територію", - додав радник очільника ОП.
Подоляк зазначив, що окупанти за допомоги облоги Маріуполя хоче поставити на коліна українських захисників.
"Росія думає, що цього ніхто не розуміє, але для світу це зрозуміло. Вони не просто хочуть вбити людей, вони хочуть показово поставити їх на коліна, зняти якісь пропагандистські ролики і потім прокрутити їх для своїх внутрішніх потреб. Це точно не допоможе їм виграти війну, вони в принципі її не виграють. Це точно не допоможе їм створити тактичні перемоги і показувати їх для внутрішньої пропаганди", - сказав він.
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