Захист об'єктів від терористів, знешкодження диверсантів: на Херсонщині відбуваються навчання Сил спецоперацій ЗСУ
На Херсонщині відбуваються тренування підрозділів спецназу зі складу угруповання військ, яке несе бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він наголосив, що постійні тренування військових обумовлені наявності в регіоні критичних об’єктів інфраструктури з "високим ступенем загрози терористичних посягань". Зазначається, що навчання проводять як вдень, так і вночі.
"Відпрацювання даних заходів, спрямовано на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування завжди відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, а також місцевими органами державної влади та самоврядування", – наголосив командувач.
За його словами, нинішнім завданням було проведення контрдиверсійних заходів, а саме – відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.
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