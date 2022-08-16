Про це він сказав під час візиту до Швеції, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.

Шольца запитали, чи може Україна використовувати зброю, яка постачається із Заходу, також для відвоювання Кримського півострова. Канцлер відповів непрямо.

"Ми підтримуємо Україну зброєю, яку ми їй поставляємо, і це для того, щоб вона могла захищати цілісність і суверенітет своєї держави та території", - сказав Олаф Шольц.

Він запевнив Україну, що поставки зброї продовжаться. У цьому главу німецького уряду підтримала прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

"Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України та Європи. Поки триває війна, ми повинні залишатися непохитними", - сказала Андерссон.

Відзначимо, що, за інформацією The New York Times, вибух 9 серпня на авіабазі росіян у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму організували українські спецпризначенці та партизани, які діють у тилу ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb