"Захистимо честь нашого падишаха". Команда Кадирова набирає на війну з Україною непідготовлених 20-річних юнаків, - ЗМІ

Відповідає за це ексголова райвідділку МВС РФ в Аргуні Аюб Катаєв, інформує чеченське опозиційне медіа 1ADAT, на YouTube-каналі якого сьогодні, 13 березня 2022 року, з'явилися аудіозаписи телефонних розмов за участю Катаєва. До них наводяться російськомовні субтитри, передає Еспресо.TV.



Як зазначає Катаєв, найманцям Кадирова платитимуть 300 тис. російських рублів відразу та 150 тис. щомісяця вже в Україні.



Вирушати новий набір планує за 2-3 тижні. Місце збору - родове село двоюрідних братів Рамзана Кадирова Делімханових, що відповідають у нього за силовий блок, під назвою Джалка.



"Ми захистимо честь нашого падишаха", - наголошує Аюб Катаєв.При цьому він каже одному зі своїх співрозиовників, що серед інших до України вирушатимуть 20-річні хлопці без бойового досвіду.Таких осіб Катаєв просить "підтягти фізику (фізичну підготовку - ред.)" й рекомендує їм звернутися до "друзів", аби ті показали їм "як зарядити" зброю.Термін перебування в Україні новоприбулих кадирівців Аюбу Катаєву наразі не відомий."Ніхто не знає, скільки ми там будемо", - каже він.