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Заходу треба пояснити, що попереду життя без Росії, і її природній розпад слід узяти під контроль, - Забужко

25 грудня, 2022 неділя
22:27
Світ Оксана Забужко

Українська письменниця та есеїстка Оксана Забужко роз'яснює західним елітам, що далі буде з РФ і як до цього ставитися

Про це вона розповіла DW.

"Перед 24 лютого до цього б не прислухалися. Але ти говориш помаленьку, поступово, крок за кроком пояснюєш людям, що Росія не вічна і розпад Росії якраз неуникненний, його не треба гальмувати, а можна і треба взяти під міжнародний контроль, щоб він відбувався мирно, з мінімальною шкодою для сусідів. Це процес не року і не двох - це велика історична трансформація, Росія розпадається силою власної історичної інерції", - зазначила Забужко.

На її думку, саме Захід винен у тому, що наприкінці ХХ ст. розпад СРСР не дійшов кінця й низка включених до складу Росії країн так і не отримали державної незалежності.

"Колективний Захід загальмував цю історичну інерцію у 1990-ті, коли після розпаду Радянського Союзу процес пішов і Татарстан та Чечня оголосили незалежність. І він би й далі тоді цей процес ішов, але ви (західні країни. - ред.) злякалися. І уся допомога, яка ішла тоді Росії від Заходу, стояла на тому, щоб утримати Росію в її нинішніх кордонах. Не повторюйте цієї помилки - вона цим разом людству коштуватиме значно дорожче, ніж минулого разу", - наголосила Оксана Забужко.

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Разом з тим, як стверджує письменниця, подібна роз'яснювальна робота має вестись на Заході не у вигляді окремих приватних ініціатив, а стати українською державною політикою.

"Це має бути частиною державної політики - привчати західні політичні, культурні, інтелектуальні, академічні еліти до думки, що це величезна ілюзія, що Росія нікуди не дінеться", - закликала Забужко.

"Дискусії точаться навіть між інтелектуалами, але як західні еліти ставлять питання: чи можлива демократизація Росії, чи можливі зміни? Однак, позитивом буде "без Росії" - і Путін це знав, коли казав "зачем нам мир без России?", це теж страх, проголошений назовні, страх розпаду", - підсумувала Оксана Забужко.

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Росія
Оксана Забужко
Захід
Чечня
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