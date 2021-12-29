Захворюваність на COVID-19 зросте у середині січня, - Київська школа економіки
Центр економіки охорони здоров'я KSE прогнозує, що зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня зросте
Про це йшлося на брифінгу KSE 29 грудня.
"Ми в KSE очікуємо на подальше розвантаження медичної системи в найближчі один-два тижні, а після цього, приблизно з середини січня, очікуємо зростання захворюваності на COVID-19", - сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.
Експерти Київської школи економіки не очікують на вихід України в "зелену зону" епіднебезпеки в першому кварталі 2022 року. За словами Ганиченка, Україні потрібно знизити рівень захворюваності вдвічі-втричі, щоб вийти на "зелений рівень" епіднебезпеки.
Аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова повідомила, що за останній тиждень смертність від СOVID-19 в країні знизилася на 25%.
"Оскільки показник смертності є відкладеним показником і тренди у смертності слідують за кількістю нових випадків і госпіталізацій із відставанням у декілька тижнів, ми очікуємо на продовження спаду найближчими тижнями", - зазначила вона.
Як стверджують експерти, за останній тиждень темпи вакцинації знизилися на 25%, проте очікується, що їх вдасться компенсувати завдяки введення додаткових та бустерних доз вакцини.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд більше не запроваджуватиме тотальних локдаунів через коронавірус.
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