В Україні більше не вводитимуть тотальних COVID-карантинів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд більше не запроваджуватиме тотальних локдаунів через коронавірус
Про це він заявив на засіданні Кабміну.
За словами Дениса Шмигаля, таке рішення ухвалили у зв'язку з початком масової вакцинації українців.
"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав прем'єр-міністр.
- В Україні виявили п'ять нових випадків зараження на штам "Омікрон".
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