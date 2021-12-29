В Україні більше не вводитимуть тотальних COVID-карантинів, - Шмигаль

Про це він заявив на засіданні Кабміну.



За словами Дениса Шмигаля, таке рішення ухвалили у зв'язку з початком масової вакцинації українців.



"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав прем'єр-міністр.

В Україні виявили п'ять нових випадків зараження на штам "Омікрон".

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