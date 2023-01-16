Закликав до підтримки окупантів і виправдовував злочини РФ: на Хмельниччині затримали прихильника Шарія
На Хмельниччині Служба безпеки України викрила прихильника Шарія на закликах до підтримки окупантів
Про це повідомили у facebook.
Повідомляється, що зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовластие".
Зокрема за даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини рашистів, а також закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.
Повідомляється, що для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах.
Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.
"У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації", - додється.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
У дописі також зазначається, що зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 16 січня СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру.
- 16 січня стало відомо, що Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата держадуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у боях на Сході України.
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