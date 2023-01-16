Закликав до підтримки окупантів і виправдовував злочини РФ: на Хмельниччині затримали прихильника Шарія

Про це повідомили у facebook.

Повідомляється, що зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовластие".

Зокрема за даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини рашистів, а також закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.

Повідомляється, що для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах.

Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.

"У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації", - додється.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У дописі також зазначається, що зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

16 січня СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру.

16 січня стало відомо, що Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата держадуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у боях на Сході України.

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