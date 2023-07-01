Про це інформує СБУ.

Мардан є одним із ключових блогерів видання "Комсомольская правда". Також він бере активну участь у ток-шоу на телеканалі "Соловьёв live".

Від початку повномасштабного вторгнення російський пропагандист публічно підтримував збройну агресію РФ проти України та виправдовував воєнні злочини загарбників. Зокрема він агітував за проведення масованих репресій проти цивільного населення України. Так в одному з прямих етерів Мардан запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованих Росією територій України, які чинять спротив ворогу.

Факти злочинної діяльності Мардана підтвердили мовно-лінгвістичні експертизи СБУ.

Відтак російському пропагандисту оголосили підозри за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Наразі Мардан переховується від правосуддя на території РФ. Тривають комплексні дії для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.