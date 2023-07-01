Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Закликав до репресій і пропонував створити концтабори для українців: прокремлівському пропагандисту Мардану оголосили підозру

Закликав до репресій і пропонував створити концтабори для українців: прокремлівському пропагандисту Мардану оголосили підозру

1 липня, 2023 субота
12:46
Війна з Росією на фото: Сергій Мардан

Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Ключенкову, відомому як Сергій Мардан, який закликав до створення концтаборів для українців на тимчасово окупованих територіях

Про це інформує СБУ.

Мардан є одним із ключових блогерів видання "Комсомольская правда". Також він бере активну участь у ток-шоу на телеканалі "Соловьёв live".

Від початку повномасштабного вторгнення російський пропагандист публічно підтримував збройну агресію РФ проти України та виправдовував воєнні злочини загарбників. Зокрема він агітував за проведення масованих репресій проти цивільного населення України. Так в одному з прямих етерів Мардан запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованих Росією територій України, які чинять спротив ворогу. 

Факти злочинної діяльності Мардана підтвердили мовно-лінгвістичні експертизи СБУ. 

Відтак російському пропагандисту оголосили підозри за трьома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Наразі Мардан переховується від правосуддя на території РФ. Тривають комплексні дії для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

  • 30 червня Служба безпеки України встановила особи двох російських танкістів, які обстрілювали цивільні обʼєкти під час тимчасового захоплення Харківської області.
Росія
СБУ
пропаганда
Читайте також:
путін, путлер
30 червня, 2023 п'ятниця
Аварія на ЗАЕС чи застосування ядерної зброї стане кінцем режиму Путіна, - майор США у відставці Спенсер
30 червня, 2023 п'ятниця
Заколот Пригожина: Буданов спрогнозував, що чекало би на вагнерівців у Москві
30 червня, 2023 п'ятниця
На Бахмутському напрямку ЗСУ протистоїть потужне вороже угруповання кількістю до 50 тис. військових, - Череватий
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
14:01
Ексклюзив
путін пригожин
Путін неодмінно повинен позбутися Пригожина, - Фейгін
14:00
OPINION
Ніка Нікалео
І знову про мову. Прагматичний погляд на тлі чужої історії
13:52
втрати ворога
Зеленський: на сході України ЗСУ знищили 21 тисячу вагнерівців, ще понад 80 тисяч - поранені
13:51
екстазі
Австралія стала першою країною, де легалізували клінічне призначення екстазі
13:19
Відтепер пораненим бійцям не потрібно повертатися у частину для оформлення відпустки
12:57
Володимир Зеленський
ЗАЕС замінована, на її території перебувають бойовики з важкою зброєю, - Зеленський
12:46
Полтавський ГЗК заперечує незаконний продаж корисних копалин
12:25
SpaceX Dragon
Вантажний корабель SpaceX Dragon повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції
12:15
ЗАЕС
Енергоатом: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС лишається стабільним
12:14
обстріл Херсонщина
Російська армія обстріляла Херсон, двоє дітей отримали поранення
12:02
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив чотирьох голів районів у Києві
12:01
OPINION
Юрій Богданов
У Путіна, як у "дідів", не вийде
11:58
За добу російська армія обстріляла 9 областей України: 3 загиблих, 17 поранених. Ситуація в регіонах
11:04
Порошенко на Донбасі передав десанту і морпіхам техніку та боєприпаси і повідомив про новий контракт на 55 потужних тягачів для ЗСУ
10:46
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
10:30
Вільям Бернс
Директор ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ на початку червня, - WP
10:07
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Україна позивається до Ірану за збиття літака МАУ: деталі інциденту, версії, "російський слід".
10:02
ЗСУ, контрнаступ
Міноборони Британії: ЗСУ посилили тиск на армію РФ на лівобережжі Херсонщини
10:00
Ганна Козачук
"Бувало, на позиціях залишалися без їжі та води": історія санітара - стрільця Ганни Козачук
09:44
Ексклюзив
окупант
У Росії немає належного військового керівництва та засобів, щоб утримати окуповані території, - майор США в відставці Спенсер
09:13
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій
08:51
розбита російська техніка
За добу армія РФ втратила в Україні 530 військових, 35 артсистем та 1 танк, - Генштаб
08:49
Ексклюзив
Володимир Цибулько
До незалежності від РФ доросло 10-15 суб'єктів у її складі, - політолог Цибулько
08:37
Огляд
Як ми кохалися, смерть відеоігор та купатися чи не купатися – 5 книг про історію інтимних стосунків
08:06
OPINION
Андрій Бондар
Кульгаве "єдіноначаліє" Росії
08:01
карантин
В Україні скасували карантин через COVID-19
07:39
"Мадонна з немовлям"
Італійську картину, викрадену нацистською Німеччиною в 1940 році, знайшли в Японії
07:08
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Директор ЦРУ Бернс намагався переконати Кремль у непричетності США до бунту Пригожина, - ЗМІ
06:56
на фото: ЗСУ
За добу ЗСУ уразили 1 ЗРК та завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб
05:30
Анонс
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: розклад чвертьфінальних матчів 1 липня
04:41
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині під танковий обстріл потрапив неповнолітній хлопець
03:06
Оновлено
Молодіжна збірна України, Україна U21
Франція - Україна: букмекери не вірять в нашу молодіжку у чвертьфіналі Євро-2023
02:47
Зеленський та Дуда
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 30 червня
01:31
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
Майк Тайсон розкритикував Ломаченка за бій з Хейні
01:08
За наказом Шойгу вагнерівців ліквідовують на тимчасово окупованих територіях Донеччини й на Запоріжжі, – ЦПД
01:03
Аеропорт Пулково, Санкт-Петербург
В аеропорту Санкт-Петербурга загорівся літак, який мав летіти в Дубай
00:47
Ракетоносій "калібрів"
Сумарний залп - до 8 "калібрів": у ніч на 1 липня РФ вивела в Чорне море ракетоносій
00:34
Самуель Умтіті
"Барселона" погнала з клубу чемпіона світу з футболу
00:22
Операції з золотом
До Швейцарії ввезли 75 тонн російського золота від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
00:17
Михайло Фоменко
В екстренера збірної України Фоменка онкологія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV