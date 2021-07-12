Закликаю членів бюджетного комітету дотримуватися здорового глузду, - Княжицький про спробу “слуг” змінити мовне законодавство
“Слуги народу” намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту
Про це народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький написав у Facebook.
”Слуги ще в більш цинічний і незаконний спосіб намагаються через поправки до законопроекту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для держави агресора, транслювати його і на українських екранах, скасувати іспити на знання української мови для держслужбовців та повернути російську мову в освіту”, - написав він.
За словами Княжицького, це є грубим порушенням Конституції України. Конституційний суд у своїх рішеннях неодноразово звертав увагу на те, що скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить статті 6, частині другій статті 19, статті 130 Конституції.
“Народні депутати Корнієнко, і Бужанський та інші в законопроекті про зміни до бюджету пропонують зміни до законів про освіту, телебачення і радіомовлення, закону про мову, що не було предметом розгляду Верховною Радою в першому читанні, а відтак є прямим порушенням статті 116 Регламенту Верховної Ради. Закликаю членів бюджетного комітету при розгляді цього питання дотримуватися здорового глузду і чинного законодавства”, - резюмував нардеп.
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