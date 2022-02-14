Закохані пінгвіни: українські полярники до Дня святого Валентина показали фото з весняного періоду залицянь птахів
У понеділок, 14 лютого, у День святого Валентина Національний антарктичний науковий центр опублікував добірку фотографій із пінгвінами, у яких розпочинається шлюбний сезон
Про це йдеться у Facebook центру.
"Це Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до "Вернадського" (українська антарктична станція "Академік Вернадський", - ред.) навесні саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят", - йдеться у повідомленні.
Полярники повідомляють, що ці пінгвіни - однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя
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