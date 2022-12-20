Закон про КСУ не відповідає європейським зобов’язанням України – заява фракції "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність".

Попри негативний висновок Венеціанської комісії щодо ухваленого ВР України закону про Конституційний Суд України і рекомендації змінити євроінтеграційний законопроєкт №7662 президент підписав цей закон

У висновку Венеціанської комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

Очевидно, що в подібному вигляді закон має великі ризики для незалежності КСУ, робить обрання суддів і прийняття рішень непрозорими і ставить під сумнів неупередженість цієї інституції.

"ЄС" наполягає, аби адаптація українського законодавства до європейських стандартів відбувалася прозоро і відповідально, а не для галочки. Аби законодавство, необхідне для збереження статусу країни-кандидата і вступу до ЄС, за змістом відповідало Acquis communautaire.

Для оцінки виконання критеріїв Єврокомісія буде ретельно вивчати зміст прийнятих законопроєктів, їх відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, Ради Європи і директивам ЄС

На жаль, бачимо, що прийняття так званих євроінтеграційних законів перетворюється у профанацію, коли під гучними гаслами протягують антидемократичні закони, які цементують антидемократичні тенденції і узурпацію влади.

Демонстративне підписання президентом Зеленським закону про КСУ, попри висновки Венеціанської комісії, демонструє неповагу до партнерів і небажання виконувати нашу домашню роботу ретельно і відповідально.

Цей закон – не про євроінтеграцію, а про боротьбу за владу. Ми не дозволимо перетворювати євроінтеграцію в бутафорію.

Примітно, що закон про КСУ в нинішньому вигляді було підтримано колаборацією депутатів СН і ОПЗЖ, які є вірними партнерами влади у всіх корупційних та антидемократичних голосуваннях.

Закликаємо ВР проявити суб’єктність і врахувати позицію Венеціанської комісії, негайно внести зміни в закон про КСУ. Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції експертів Венеціанської комісії, "ЄС" внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам ВР.

Нагадаємо, що під час обговорення законопроєкту "ЄС" наполягала на змінах саме в частині формування Дорадчої групи і введення в її склад міжнародних експертів.

Ця практика прекрасно зарекомендувала себе під час формування Антикорупційного суду України і здобула високу оцінку наших іноземних партнерів.

Рада ухвалила закон щодо конкурсного добору кандидатур на посаду судді КСУ13 грудня

19 грудня, за даними фундації DEJURE, Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662.

20 грудня стало відомо, що Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ, який суперечить рекомендаціям Венеційської комісії

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