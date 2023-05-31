Закон про люстрацію 2014 року має ряд недоліків, - нардеп Дунда

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Закон про люстрацію, який був прийнятий у 2014 році, добігає свого кінця. Крім того, багато фігурантів цього закону були звільнені від виконання цього закону рішенням судів України. Також є чимало рішень ЄСПЛ щодо цього закону. Відповідно, багато фігурантів Закону про люстрацію мають право сьогодні бути призначені на державні посади. Це говорить про те, що закон 2014 року є недосконалим та був виписаний поспіхом", - заявив Дунда.

Народний депутат наголосив, що Закон про люстрацію 2014 року потребував удосконалення.

"Закон про люстрацію 2014 року був недовершеним. Оскільки в ньому не прописане питання про політичне представництво. Тобто ті люди, які до 2014 року очолювали "Партію регіонів" та працювали на владу Януковича, після 2014 року почали обиратись за іншими списками”, - додав він.