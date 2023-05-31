Новим очільником Одеської ОВА став Олег Кіпер
Володимир Зеленський призначив ексочільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера новим головою Одеської ОВА
Про це йдеться в указі президента.
Указ №312/2023 було підписано 30 травня, а оприлюднено - 31.
"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
Довідково. Кіпер Олег Олександрович - працівник органів прокуратури з 2001 року, з того часу обіймав посади прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.
У жовтні 2014 року Кіпера люстрували та внесли до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, зазначивши, що люстрація була безпідставною.
У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора міста Києва, а вже 27 липня Кіпер обійняв посаду генпрокурора.
- 30 травня Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації.
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