Про це йдеться в указі президента.

Указ №312/2023 було підписано 30 травня, а оприлюднено - 31.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Довідково. Кіпер Олег Олександрович - працівник органів прокуратури з 2001 року, з того часу обіймав посади прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.

У жовтні 2014 року Кіпера люстрували та внесли до списку людей, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, зазначивши, що люстрація була безпідставною.

У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора міста Києва, а вже 27 липня Кіпер обійняв посаду генпрокурора.