Закон про олігархів перетворює Україну на Росію чи Білорусь, - Княжицький

Таку думку Княжицький висловив в ефірі телеканалу Еспресо.TV.



"Монобільшість все-таки проштовхнула та підтримала абсурдний законопроєкт про олігархів, який просто жахливо виписаний та дозволить Зеленському в ручному режимі визначати олігархів. Мабуть, ті, хто дійсно є олігархами, отримали гарантії того, що проти них даний законопроєкт не буде застосований", - сказав Княжицький.



Народний депутат наголосив, що під час розгляду законопроєкту про олігархів опозиції не дозволили зачитати правки, які перетворили б законопроєкт на ефективний, - наприклад, зробити медіавласність більш прозорою та посилити антикорупційні органи і антимонопольний комітет.



"Такий спосіб прийняття законопроєктів перетворює Україну на Росію чи Білорусь. Чудово пам'ятаємо, як Путін боровся з олігархами, зокрема з Березовським та Гусинським. Дійсно, на той час вони були олігархами Єльцина. В результаті такої боротьбі їх замінили Ротенберг та інші ставленики Путіна, які будують для нього палаци та обкрадають Росію. Рівно те саме робить зараз і влада Зеленського", - додав Княжицький.



Народний депутат вважає, що законопроєктом про олігархів влада переслідує мету замінити олігархів на своїх людей. Княжицький додав, що Зеленський вже привів своїх людей, які стають над фінансовими потоками країни. За словами депутата, законопроєкт не допоможе боротись із олігархами, а перетворить Україну на олігархічну та диктаторську країну.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.